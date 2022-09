Serena Williams, l'ultimo inchino di una leggenda: 'Il mio viaggio più incredibile' (Di sabato 3 settembre 2022) "E' stato il viaggio più incredibile della mia vita". Una commossa Serena Williams ha descritto così la sua carriera, terminata in singolare nella notte italiana dopo l'incontro numero 1.014 di una ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) "E' stato ilpiùdella mia vita". Una commossaha descritto così la sua carriera, terminata in singolare nella notte italiana dopo l'incontro numero 1.014 di una ...

