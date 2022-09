Sabrina Salerno, Miss maglietta bagnata mostra tutto: ma sono enormi (Di sabato 3 settembre 2022) Sabrina Salerno è una delle donne che ha saputo dimostrare ancora una volta come mai può essere vista come unica e inarrivabile nel mondo. Non è stato assolutamente semplice riuscire a modificare la propria carriera in maniera così sostanziale come è stata in grado di fare Sabrina Salerno in questi ultimi anni, ma il suo passaggio dal piccolo schermo a Internet è stato sicuramente estremamente positivo e le ha garantito così ancora una volta di sbaragliare la concorrenza. InstagramFino a qualche anno fa nessuno metteva assolutamente in discussione il dominio assoluto della televisione per quanto riguardasse la possibilità di dare luce e lustro a una serie di grandi personaggi. Nell’ultimo periodo però la situazione è completamente cambiata, con internet che è stata assolutamente dominatrice da questo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 settembre 2022)è una delle donne che ha saputo dire ancora una volta come mai può essere vista come unica e inarrivabile nel mondo. Non è stato assolutamente semplice riuscire a modificare la propria carriera in maniera così sostanziale come è stata in grado di farein questi ultimi anni, ma il suo passaggio dal piccolo schermo a Internet è stato sicuramente estremamente positivo e le ha garantito così ancora una volta di sbaragliare la concorrenza. InstagramFino a qualche anno fa nessuno metteva assolutamente in discussione il dominio assoluto della televisione per quanto riguardasse la possibilità di dare luce e lustro a una serie di grandi personaggi. Nell’ultimo periodo però la situazione è completamente cambiata, con internet che è stata assolutamente dominatrice da questo ...

