Polemiche sui concorrenti di Ballando, da Montesano a Lorenzo Biagiarelli: Milly interviene

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, in partenza nelle prossime settimane, non sono ancora stati ufficializzati (ma lo saranno presto, in occasione dei Tim Music Award) e già piovono le prime critiche sulle scelte di Milly Carlucci. La conduttrice però ha deciso di replicare tra le pagine del settimanale DiPiù alle recenti Polemiche.

