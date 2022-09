Omicidio nel Foggiano | ucciso a colpi di pistola il figlio 20enne di un boss

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 3 settembre 2022) Un giovane di 20 anni, Andrea Gaeta, è statodila scorsa notte in via Saragat a Orta Nova, nel. Il ragazzo è ildi Francesco Gaeta, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata della zona. Per l'si è costituito Mirko Tammaro, un ragazzo di 26 anni con precedenti per furto, in affidamento da un anno ai servizi sociali. Al momento l'ipotesi di reato configurata è quella divolontario nonché detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. La, gettata nelle campagne subito dopo l', è stata ritrovata e sequestrata dai Carabinieri.