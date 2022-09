Milan, Maldini: «Non spariremo dopo lo scudetto» (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole di Paolo Maldini prima del Derby tra Milan e Inter: «Anno scorso trionfale, ma non spariremo dopo lo scudetto» Paolo Maldini ha parlato a DAZN prima di Milan-Inter. Di seguito le sue parole. Milan CAMPIONE – «La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Ma non vogliamo sparire dopo lo scudetto, abbiamo costruito con criterio una squadra giovane. Vogliamo mantenere questo livello e aumentare i nostri obiettivi». CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole di Paoloprima del Derby trae Inter: «Anno scorso trionfale, ma nonlo» Paoloha parlato a DAZN prima di-Inter. Di seguito le sue parole.CAMPIONE – «La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Ma non vogliamo sparirelo, abbiamo costruito con criterio una squadra giovane. Vogliamo mantenere questo livello e aumentare i nostri obiettivi». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

