Milan-Inter, Inzaghi: "Dovevamo fare meglio, io primo responsabile"

Dopo la bruciante sconfitta subita nel derby contro il Milan, l'Inter non può far altro che leccarsi le ferite e guardare i rivali volare a +2 in classifica, per quel che può contare a questo punto del campionato. Per Simone Inzaghi, tuttavia, non ci sono molti aspetti positivi da cogliere nella prestazione odierna e l'allenatore nerazzurro ha potuto esprimere tutta la sua frustrazione ai microfoni di Dazn. "Partita equilibrata in avvio – ha affermato Inzaghi –, poi un ottimo gol nostro, ma dopo il pari abbiamo avuto un black-out di mezz'ora che ci è costato due gol inammissibili in un derby come questo. Noi segniamo due grandi gol, poi agli altri li concediamo. Il primo responsabile sono io, Dovevamo fare meglio. Poi, con quello che ..."

