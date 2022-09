Mafia: 40 anni fa l’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Di sabato 3 settembre 2022) Roma – “La uccisione, quaranta anni or sono, del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, il ferimento mortale dell’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo, gettarono Palermo, la Sicilia, il Paese intero nello sgomento. Ancora una volta la ferocia della violenza criminale mafiosa, in un crescendo di arroganza, non risparmiava un servitore della Repubblica né le persone che avevano l’unica colpa di essergli vicine. Quell’estremo gesto di sfida contro un eroe del nostro tempo, un carabiniere protagonista della difesa della democrazia contro il terrorismo, si ritorse contro chi lo aveva voluto”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La comunità nazionale, profondamente colpita da quegli avvenimenti, seppe reagire -ricorda il Capo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Roma – “La uccisione, quarantaor sono, del prefettoe della moglie Emanuela Setti Carraro, il ferimento mortale dell’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo, gettarono Palermo, la Sicilia, il Paese intero nello sgomento. Ancora una volta la ferocia della violenza criminale mafiosa, in un crescendo di arroganza, non risparmiava un servitore della Repubblica né le persone che avevano l’unica colpa di essergli vicine. Quell’estremo gesto di sfida contro un eroe del nostro tempo, un carabiniere protagonista della difesa della democrazia contro il terrorismo, si ritorse contro chi lo aveva voluto”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La comunità nazionale, profondamente colpita da quegli avvenimenti, seppe reagire -ricorda il Capo ...

