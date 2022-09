Liberata Ebla, la città devastata dalla guerra in Siria (Di sabato 3 settembre 2022) - Era stata devastata da Al Quaida e adesso una missione italiana tornerà per riprendere il lavoro lasciato a metà e mettere in sicurezza la città millenaria Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 settembre 2022) - Era statada Al Quaida e adesso una missione italiana tornerà per riprendere il lavoro lasciato a metà e mettere in sicurezza lamillenaria

Agenzia_Ansa : Liberata Ebla, dopo 12 anni l'Italia torna a scavare in Siria. L'archeologo Paolo Matthiae all'ANSA: 'Lo Stato ci a… - IlenaCaroli : RT @Agenzia_Ansa: Liberata Ebla, dopo 12 anni l'Italia torna a scavare in Siria. L'archeologo Paolo Matthiae all'ANSA: 'Lo Stato ci assicur… - infoitinterno : Liberata Ebla, dopo 12 anni l'Italia torna a scavare in Siria - infoitinterno : Liberata Ebla, dopo 12 anni l'Italia torna a scavare in Siria - infoitinterno : Liberata Ebla, dopo 12 anni l'Italia torna a scavare in Siria -