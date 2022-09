Lecce: il grande colpo dell’estate scenderà in campo? (Di sabato 3 settembre 2022) Torino-Lecce è alla porte e dopo il pareggio contro il Napoli fuori casa, la squadra di mister Baroni vuole fare bene anche in questa seconda trasferta consecutiva. Riuscisse a portare a casa punti, cosa assolutamente possibile, si tratterebbe di due colpacci per il Lecce che comunque piano piano sta crescendo sotto tutti i punti di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Lecce-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live Umtiti, pressing del Manchester United per il giocatore del Barcellona Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 Lecce-Empoli risultato finale 1-1 Calciomercato Lecce: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) Torino-è alla porte e dopo il pareggio contro il Napoli fuori casa, la squadra di mister Baroni vuole fare bene anche in questa seconda trasferta consecutiva. Riuscisse a portare a casa punti, cosa assolutamente possibile, si tratterebbe di due colpacci per ilche comunque piano piano sta crescendo sotto tutti i punti di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live Umtiti, pressing del Manchester United per il giocatore del Barcellona Sassuolo-risultato finale 1-0-Empoli risultato finale 1-1 Calciomercato: ...

