LeBron | Tiger | Michelle Obama e Oprah | i grandi si inchinano a Serena

Tutti in piedi ad applaudire una leggenda. Serena Williams dice addio al tennis a 41 anni e tutto il mondo, non solo quello dello sport, le rende omaggio. "La sua incredibile carriera ha lasciato il ......fortunati a vedere una ragazza di Compton diventare la più grande atleta di sempre") aJames ("Wow! Hai plasmato intere generazioni di donne e continuerai a faro"), da Lewis Hamilton a... Da LeBron e Tiger a Michelle Obama e Oprah: l'omaggio dei grandi a Serena Williams Il numero 34 ha dimostrato lo strapotere fisico nella partita con la Croazia. Al termine di una carriera irripetibile, fatta di 23 titoli dello Slam, di 319 settimane passate in vetta al ranking WTA, ...Tantissimi personaggi, non solo sportivi, hanno voluto onorare la carriera della Williams. Billie Jean King: "Il tuo contributo più grande deve ancora arrivare" ...