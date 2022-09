Lazio-Napoli | Spalletti | “Grande vittoria stasera | contro il Lecce partita buttata”

Eurosport_IT : IL NAPOLI RIMONTA LA LAZIO! ???? Gli uomini di Spalletti rispondono alla rete in apertura di Zaccagni: ancora decisi… - CB_Ignoranza : Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti… - assocalciatori : ?? L’attaccante della @OfficialSSLazio @ciroimmobile ha ricevuto il premio “Paolo Rossi” dal Presidente… - berrypalombi : @gippu1 Segnalo anche Ndombele al minuto 91 di Lazio-Napoli (subito dopo il cambio) - AlexisL2268 : @Charlie_fett9 Lazio-Napoli -

DopoMaurizio Sarri sbotta: "Arbitri prevenuti contro di noi". Il tecnico laziale lamenta soprattutto il rigore non dato su Lazzari: "Mi sembra ci sia poco da commentare e c'era fallo anche ...Intervistato nel corso della conferenza stampa post - partita, l'allenatore delLuciano Spalletti ha commentato con queste parole la vittoria della sua squadra per 2 - 1 ai danni dellaallenata da Maurizio Sarri: "Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma ...Ko per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Olimpico a vincere è il Napoli di Spalletti grazie alle reti di Kim e Kvaratskhelia che ribaltano il vantaggio iniziale di Zaccagni. Un ...Lazio-Napoli, Spalletti: "Il gol dello svantaggio Quando non prendi decisioni, le prendono gli altri. Arbitro top, ha arbitrato bene" - Noi Biancocelesti ...