L’addio al tennis di Serena Williams: “Al mio fianco per decenni, grazie a tutti” (Di sabato 3 settembre 2022) New York – Sette volte vittoriosa agli Australian Open, tre volte Regina di Francia al Roland Garros, altrettante sette volte prima a Wimbledon, sei volte la migliore in casa agli US Open. Serena Williams lascia una carriera, anche se poi risponde a margine dell’ultimo match proprio a Flushing Meadows a New York nelle scorse ore: “Non si sa mai…” sfolgorante di successi. Ma si ferma lì la statunitense più premiata nel tennis mondiale della Wta. Si è ritirata dal mondo professionistico del tennis con una sconfitta al terzo turno e ha detto addio al sogno di una vita in lacrime. Ha vinto Ajla Tomljanovic di fronte a lei e onorata probabilmente per aver assistito alla storia. 23 volte vincitrice del Gran Slam e sei volte appunto campionessa agli Us Open. Non poteva che chiudere nella sua terra una favola iniziata ben 27 ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) New York – Sette volte vittoriosa agli Australian Open, tre volte Regina di Francia al Roland Garros, altrettante sette volte prima a Wimbledon, sei volte la migliore in casa agli US Open.lascia una carriera, anche se poi risponde a margine dell’ultimo match proprio a Flushing Meadows a New York nelle scorse ore: “Non si sa mai…” sfolgorante di successi. Ma si ferma lì la statunitense più premiata nelmondiale della Wta. Si è ritirata dal mondo professionistico delcon una sconfitta al terzo turno e ha detto addio al sogno di una vita in lacrime. Ha vinto Ajla Tomljanovic di fronte a lei e onorata probabilmente per aver assistito alla storia. 23 volte vincitrice del Gran Slam e sei volte appunto campionessa agli Us Open. Non poteva che chiudere nella sua terra una favola iniziata ben 27 ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerenaWilliams l'ultimo miracolo non arriva: vince la #Tomljanovic addio tra le lacrime #UsOpen - toMMilanello : Ajla Tomljanovic chiude il match 7-5 6-7 6-1 e chiude soprattutto il più grande capitolo di storia del tennis femmi… - GiGhi50 : L'addio al Tennis della grande Serena Williams - AndreaLazzer : RT @RadioSportiva: «È stato un viaggio incredibile, sono grata ad ogni singola persona che ho incrociato nella vita». L'addio in lacrime di… - RadioSportiva : «È stato un viaggio incredibile, sono grata ad ogni singola persona che ho incrociato nella vita». L'addio in lacri… -