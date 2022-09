Formula 1, è pole per Verstappen. Leclerc a 93 millesimi: «Serve fare una grande partenza» (Di sabato 3 settembre 2022) Max Verstappen chiude le prove per il Gran Premio d’Olanda con la quarta pole stagionale. Il pilota olandese ha girato in 1:10.342, , subito dietro Leclerc e Sainz. I primi tre in 92 millesimi. E proprio di questi 93 millesimi ha parlato Charles a Sky Sport dopo le qualifiche «Peccato, sono veramente pochi. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato abbastanza, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino dopo il Q1 e il Q2, Max andava fortissimo con gomme usate. Poi bene nel Q3. Belgio? È importante tornare performanti, ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni». Sulla gara: «Il passo gara è stato piuttosto forte, saremo vicini alla Red Bull. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Maxchiude le prove per il Gran Premio d’Olanda con la quartastagionale. Il pilota olandese ha girato in 1:10.342, , subito dietroe Sainz. I primi tre in 92. E proprio di questi 93ha parlato Charles a Sky Sport dopo le qualifiche «Peccato, sono veramente pochi. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato abbastanza, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino dopo il Q1 e il Q2, Max andava fortissimo con gomme usate. Poi bene nel Q3. Belgio? È importante tornare performanti, ci sarà unsforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni». Sulla gara: «Il passo gara è stato piuttosto forte, saremo vicini alla Red Bull. ...

