Fiorentina-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 3 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Fiorentina-Juventus, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono dar seguito al successo contro lo Spezia targato Vlahovic-Milik, ma saranno impegnati su un campo difficile. All’Artemio Franchi, la Fiorentina è stata infatti in grado di fermare il Napoli di Spalletti. Il momento di forma dei viola non è però positivo (due punti in tre partite) e serve invertire la rotta al più presto. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quinta giornata della. I bianconeri vogliono dar seguito al successo contro lo Spezia targato Vlahovic-Milik, ma saranno impegnati su un campo difficile. All’Artemio Franchi, laè stata infatti in grado di fermare il Napoli di Spalletti. Il momento di forma dei viola non è però positivo (due punti in tre partite) e serve invertire la rotta al più presto. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

DiMarzio : .@juventusfc | Massimiliano #Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la @acffiorentina - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le convocazioni di #Allegri per la @acffiorentina - Corentin_Info : ??Serie A?? #SerieA ??5eme journée?? Fiorentina - Juventus Turin Milan AC - Inter Milan Lazio Rome - Naples - JuventusUn : “Oggi vai in panchina!” #Allegri rivoluziona la #Juve, guardate chi fara' giocare contro la #Fiorentina! LE FORMAZI… - ZonaBianconeri : RT @JFC_Juvenews: Serie A: Fiorentina vs Juventus possible line-ups #FiorentinaJuve #Juventus #FinoAlleFine -