Charlotte Casiraghi | una dea in denim sulla crociera | la foto è pazzesca

(Di sabato 3 settembre 2022) Sobrietà ed eleganza, due aggettivi che sembrano del tutto perfetti per descrivere lo stile che mette in mostra in ogni occasione. La figlia della principessa Carolina di Monaco sa sempre come farsi notare in ogni occasione. La nobiliare è diventata protagonista della nuova campagna autunno-inverno di Chanel e si mostra così nel bel … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AcerinaArt : Charlotte Casiraghi - vogue_italia : Charlotte Casiraghi a Ibiza, il look estivo che ricorda quello di mamma Carolina di Monaco e il dubbio che è sorto… - IOdonna : Come lei nessuna -

Tra le tante a farsi ricordare per aver voltato di recente la schiena ai paparazzi sulla Croisette, per esempio, ci sono una principessa () e una ex first lady d 'oltralpe (Carla ...... a rappresentare l'incontro di pop e case reali, proprio questo tempo non riuscisse a trovarla:che impegni aveva Entrambi sono, per fortuna del giro d'affari di tv e rotocalchi ...Charlotte Casiraghi è in vacanza con il marito, su uno yacht, questa volta sembrano essere felici. Ecco quale dettaglio non sfugge ...La moda e il caldo hanno messo in primo piano la schiena. Peeling acidi, highlighter e manipoli aiutano a lasciare imperfezioni alle spalle ...