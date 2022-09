Canale 5 é caos | Baraonda totale al pomeriggio: la riprogrammazione temporanea manda in tilt (Di sabato 3 settembre 2022) I vertici di Canale 5 hanno deciso di riprogrammare completamente gli orari stravolgendo il palinsesto del pomeriggio. Ma che succede? Canale 5 Specialmag 02/09/22 (Mediasetplay screenshot)I vertici di Canale 5 hanno appena preso alcune decisioni davvero tormentate. Scopriamo insieme quali sono e cosa ne pensa al pubblico. Nelle ultime settimane si è scatenata una grandissima polemica a causa dei continui rimpasti dei palinsesti autunnali delle nostre reti televisive. Tutto ciò sta accadendo a causa delle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno costretto i vertici delle nostre reti a riprogrammare trasmissioni, fiction e debutti già previsti. Finalmente anche per Mediaset ricominceranno i programmi di punta di Canale 5 e mancano davvero poche ore. A partire infatti da lunedì 5 settembre torna ... Leggi su specialmag (Di sabato 3 settembre 2022) I vertici di5 hanno deciso di riprogrammare completamente gli orari stravolgendo il palinsesto del. Ma che succede?5 Specialmag 02/09/22 (Mediasetplay screenshot)I vertici di5 hanno appena preso alcune decisioni davvero tormentate. Scopriamo insieme quali sono e cosa ne pensa al pubblico. Nelle ultime settimane si è scatenata una grandissima polemica a causa dei continui rimpasti dei palinsesti autunnali delle nostre reti televisive. Tutto ciò sta accadendo a causa delle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno costretto i vertici delle nostre reti a riprogrammare trasmissioni, fiction e debutti già previsti. Finalmente anche per Mediaset ricominceranno i programmi di punta di5 e mancano davvero poche ore. A partire infatti da lunedì 5 settembre torna ...

