(Di sabato 3 settembre 2022): “Sei, ora“Sei, ora”: così Carlohato Matteonel corso del suo intervento al Super Studio di via Tortona, a Milano, dove si è tenuto il comizio che ha dato il via alla campagna elettorale del cosiddetto Terzo Polo, ovvero l’alleanza tra Azione e Italia Viva. Sul palco si sono alternati, tra gli altri, Matteo Renzi, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e, per l’appunto, Carloche, oltre al leader della Lega, hato duramente anche Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi. “L’italiano più illustre del mondo, chiamato a ...

E così Renzi eattaccano il Nazareno e il Pdil Terzo Polo. Un fuoco incorciato che certamente fa godere il centrodestra che ha quasi 20 punti di vantaggio sul centrosinistra. Ma a ...In tutto questo, sembra saltata la proposta del 'terzo polo' di Carloe Matteo Renzi di ... Nel mirino quella che la presidente di FdIin ogni comizio come 'l'egemonia di potere del Pd'. Calenda attacca Salvini: “Sei vicino a Putin, ora querelami” | VIDEO “Sei vicino a Putin, ora querelami”: così Carlo Calenda ha attaccato Matteo Salvini nel corso del suo intervento al Super Studio di via Tortona, a Milano, dove si è tenuto il comizio che ha dato il vi ...Anziché allearsi per contendere la vittoria alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi, il Terzo Polo, il Pd e Cinque Stelle hanno deciso di non ...