Spalletti in conferenza stampa: “La Lazio presserà alto. Ndombele gran giocatore. Su Raspadori e Kvara… (Di venerdì 2 settembre 2022) conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Lazio-Napoli, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma. Ecco le risposte dell’allenatore partenopeo alle domande dei cronisti in sala stampa a Castel Volturno. Cosa vuole vedere all’Olimpico delle cose mancate col Lecce? “Bisognerebbe rivedere le sintesi sulla qualità di gioco. Riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio, per andarci a giocare dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità. Kvaratskhelia miglior giocatore del mese di agosto? “Nelle ultime due gare non ha fatto bene come all’inizio: gli servirà un periodo di adattamento che passerà per il turnover? “No, sono cose normali, dipendono anche dalla forza dell’avversario che si trova davanti e dalla condizione del momento. E’ un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 settembre 2022)di Lucianoalla vigilia di-Napoli, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma. Ecco le risposte dell’allenatore partenopeo alle domande dei cronisti in salaa Castel Volturno. Cosa vuole vedere all’Olimpico delle cose mancate col Lecce? “Bisognerebbe rivedere le sintesi sulla qualità di gioco. Riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio, per andarci a giocare dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità. Kvaratskhelia migliordel mese di agosto? “Nelle ultime due gare non ha fatto bene come all’inizio: gli servirà un periodo di adattamento che passerà per il turnover? “No, sono cose normali, dipendono anche dalla forza dell’avversario che si trova davanti e dalla condizione del momento. E’ un ...

