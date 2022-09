Roma, Kluivert al Valencia in prestito con diritto di riscatto (Di venerdì 2 settembre 2022) . La telenovela legata al futuro di Justin Kluivert è terminata. Dopo il mancato trasferimento al Fulham a causa dei problemi riguardanti l’ottenimento del permesso di lavoro, l’esterno olandese ha trovato un nuovo club pronto ad accoglierlo, ovvero il Valencia. Il ventitreenne lascia la Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Entrambe le società hanno annunciato l’ufficialità dell’operazione di mercato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) . La telenovela legata al futuro di Justinè terminata. Dopo il mancato trasferimento al Fulham a causa dei problemi riguardanti l’ottenimento del permesso di lavoro, l’esterno olandese ha trovato un nuovo club pronto ad accoglierlo, ovvero il. Il ventitreenne lascia la Capitale con la formula delcondifissato a 15 milioni. Entrambe le società hanno annunciato l’ufficialità dell’operazione di mercato. L'articolo proviene da Italia Sera.

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @OfficialASRoma, Justin #Kluivert si trasferisce al #Valencia in prestito gratuito c… - marcoconterio : ?? ???? L'#Espanyol su Justin Kluivert della #Roma @RaimondoDM @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | #Roma, Rafaela #Pimenta in contatto con #Espanyol e #Valencia per #Kluivert - passione_asr : RT @tempoweb: Il #calciomercato della #ASRoma quasi a costo zero: stipendi su con #Dybala e #Belotti, ma che lavoro sulle cessioni https://… - marcopirla : @FrancescoRoma__ Kluivert non ha idea di cosa lo aspetta. Altro palle a mollo come a Roma -