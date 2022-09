“Quando se n’è andato…”. Scoppia il caso a Ballando: da Mariotto veleno su Raimondo Todaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Raimondo Todaro ormai fa parte del corpo docenti di Amici. Dopo la lunga e fortunata esperienza a Ballando con le stelle, il ballerino ha deciso che era arrivato il momento di cambiare aria e provare una nuova avventura. Di recente il 35enne catanese è stato intervistato in “Un caffè con…”, il nuovo web talk condotto da Lorella Cuccarini, e si è sbottonato riguardo la sua vita lavorativa e non solo. Ovviamente non poteva mancare un confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. “Sono due stakanoviste. Milly alle 8.00 di mattina ha il tacco 11, gli occhiali da sole, il tailleur; Maria sta in tutta, struccata. Sono gli opposti, però in comune hanno la passione per il lavoro che fanno – afferma Raimondo Todaro -. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: passa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)ormai fa parte del corpo docenti di Amici. Dopo la lunga e fortunata esperienza acon le stelle, il ballerino ha deciso che era arrivato il momento di cambiare aria e provare una nuova avventura. Di recente il 35enne catanese è stato intervistato in “Un caffè con…”, il nuovo web talk condotto da Lorella Cuccarini, e si è sbottonato riguardo la sua vita lavorativa e non solo. Ovviamente non poteva mancare un confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. “Sono due stakanoviste. Milly alle 8.00 di mattina ha il tacco 11, gli occhiali da sole, il tailleur; Maria sta in tutta, struccata. Sono gli opposti, però in comune hanno la passione per il lavoro che fanno – afferma-. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: passa ...

