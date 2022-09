Punto da decine di api ventimila volte, ne ingerisce 30: stava potando un albero quando ha tagliato l’alveare (Di venerdì 2 settembre 2022) stava potando un albero di limoni quando, inavvertitamente, ha tagliato anche un alveare. Immediatamente decine di api africane lo hanno circondato ed è stato Punto 20 mila volte. Non solo, il 20enne Austin Bellamy ne ha ingerite almeno 30. Le api africanizzate hanno un senso dell’alveare maggiore rispetto alle api europee. È più probabile che attacchino in massa se sentono una minaccia. Siamo in Ohio e la storia la racconta Fox19Now. Bellamy è stato portato all’University of Cincinnati Medical Center dove è stato messo in coma farmacologico. I fatti risalgono a venerdì 26 agosto e solo mercoledì 31 il 20enne è uscito dal coma: dovrà restare ancora diverso tempo in ospedale. “Sembrava che avesse una coperta nera sulla testa, intorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)undi limoni, inavvertitamente, haanche un alveare. Immediatamentedi api africane lo hanno circondato ed è stato20 mila. Non solo, il 20enne Austin Bellamy ne ha ingerite almeno 30. Le api africanizzate hanno un senso delmaggiore rispetto alle api europee. È più probabile che attacchino in massa se sentono una minaccia. Siamo in Ohio e la storia la racconta Fox19Now. Bellamy è stato portato all’University of Cincinnati Medical Center dove è stato messo in coma farmacologico. I fatti risalgono a venerdì 26 agosto e solo mercoledì 31 il 20enne è uscito dal coma: dovrà restare ancora diverso tempo in ospedale. “Sembrava che avesse una coperta nera sulla testa, intorno ...

lukasmantova : @fm347153 @Leonard6031 @maya_sakurambo ah....il quarto punto sarebbe stupido??....ok, allora non ti lamentare se il… - ing_xxxxxx : @Dott_ssaFb Quindi lei considera il COVID una malattia banale curabile con l’aspirina? Immagino che lei sia in lizz… - JacksonDuper : @jordancs580 O intendi la sentenza per la violazione del Ffp? Quella? E che come può aver influito una cosa di qual… - M36978692 : @NFratoianni @GiorgiaMeloni @CarloCalenda Decidere dove farle è compito di commissioni di esperti competenti, non d… - dreamerMA87 : @R_F_77777 @IlariaBifarini ma quello si sapeva e ci può stare. Quello che spaventa è il ritmo di crescita. Sta sale… -