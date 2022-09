Nuvole e temporali fino a domenica (Di venerdì 2 settembre 2022) Come sarà il tempo a Bergamo nel primo weekend di settembre? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’area mediterranea continua ad essere influenzata dalla presenza del promontorio altopressorio, seppur in temporaneo indebolimento, e da deboli infiltrazioni in quota, di fresche ed umide correnti occidentali, A latitudini più settentrionali, due distinte saccature, una avente il suo minimo a sud dell’Islanda ed estesa fin sulle coste settentrionali francesi, l’altra avente il suo minimo sui territori della Russia Nord Occidentale e ed esteso fin sulla penisola greca, saranno responsabili, sulle loro aree, di marcata instabilità. In Lombardia instabilità lungo i rilievi che, durante la giornata di sabato, interesserà anche le aree di pianura. Il graduale rialzo pressorio garantirà, durante le giornate di domenica e Lunedi, condizioni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Come sarà il tempo a Bergamo nel primo weekend di settembre? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’area mediterranea continua ad essere influenzata dalla presenza del promontorio altopressorio, seppur in temporaneo indebolimento, e da deboli infiltrazioni in quota, di fresche ed umide correnti occidentali, A latitudini più settentrionali, due distinte saccature, una avente il suo minimo a sud dell’Islanda ed estesa fin sulle coste settentrionali francesi, l’altra avente il suo minimo sui territori della Russia Nord Occidentale e ed esteso fin sulla penisola greca, saranno responsabili, sulle loro aree, di marcata instabilità. In Lombardia instabilità lungo i rilievi che, durante la giornata di sabato, interesserà anche le aree di pianura. Il graduale rialzo pressorio garantirà, durante le giornate die Lunedi, condizioni di ...

