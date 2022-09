Myanmar, nuova condanna per San Suu Kyi: 3 anni (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Un tribunale del Myanmar controllato dalla giunta militare ha condannato il premio Nobel Aung San Suu Kyi ad altri tre anni di carcere per frode elettorale, secondo una fonte a conoscenza del procedimento che si svolge a porte chiuse e nel quale gli avvocati di Suu Kyi non sono autorizzati a parlare con i media. L’attivista e politica birmana è in isolamento nella capitale Naypyidaw da giugno dopo essere stata posto agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato militare del febbraio 2021. E’ stata condannata a un totale di 17 anni di carcere per corruzione, istigazione e violazione delle norme Covid-19. Il Myanmar è in subbuglio politico dal colpo di stato del 1° febbraio 2021. L’esercito sta reprimendo le proteste, i movimenti di disobbedienza civile e la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Un tribunale delcontrollato dalla giunta militare hato il premio Nobel Aung San Suu Kyi ad altri tredi carcere per frode elettorale, secondo una fonte a conoscenza del procedimento che si svolge a porte chiuse e nel quale gli avvocati di Suu Kyi non sono autorizzati a parlare con i media. L’attivista e politica birmana è in isolamento nella capitale Naypyidaw da giugno dopo essere stata posto agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato militare del febbraio 2021. E’ statata a un totale di 17di carcere per corruzione, istigazione e violazione delle norme Covid-19. Ilè in subbuglio politico dal colpo di stato del 1° febbraio 2021. L’esercito sta reprimendo le proteste, i movimenti di disobbedienza civile e la ...

