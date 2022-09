LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: van den Berg, Okamika e Bou in fuga, il gruppo a 3? (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 15.54: Ritiro per il francese Guernalec, coinvolto nella caduta 15.51: Caduta in gruppo per Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Guernalec (Team Arkéa Samsic) e López (Trek – Segafredo) 15.50: Mancano 70 km al traguardo e si avvicina ai 3? il vantaggio dei fuggitivi che hanno tratto vantaggio da questa lieve salita che si sta per concludere 15.47: I ciclisti sono impegnati in uno strappo, salita dolce ma che può creare qualche difficoltà 15.44: Dopo due ore la media è di 43.1 km/h 15.40: gruppo allungatissimo alle spalle dei tre fuggitivi ma l’andatura non pare irresistibile. Il plotone ha recuperato una quindicina di secondi 15.37: Cresce a 2’33” il vantaggio di Julius van den ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA15.54: Ritiro per il francese Guernalec, coinvolto nella caduta 15.51: Caduta inper Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Guernalec (Team Arkéa Samsic) e López (Trek – Segafredo) 15.50: Mancano 70 km al traguardo e si avvicina ai 3? il vantaggio dei fuggitivi che hanno tratto vantaggio da questa lieve salita che si sta per concludere 15.47: I ciclisti sono impegnati in uno strappo, salita dolce ma che può creare qualche difficoltà 15.44: Dopo due ore la media è di 43.1 km/h 15.40:allungatissimo alle spalle dei tre fuggitivi ma l’andatura non pare irresistibile. Il plotone ha recuperato una quindicina di secondi 15.37: Cresce a 2’33” il vantaggio di Julius van den ...

