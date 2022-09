La fine dell’autonomia di Lukoil, tra dimissioni e morti sospette (Di venerdì 2 settembre 2022) La retorica del Cremlino dice che i nemici della Russia devono avere paura, ma da quando è iniziata quella che ancora viene chiamata “operazione militare speciale” anche i membri del sistem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) La retorica del Cremlino dice che i nemici della Russia devono avere paura, ma da quando è iniziata quella che ancora viene chiamata “operazione militare speciale” anche i membri del sistem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

KRISKSB : @Giorgiolaporta @sbonaccini Ma Ruberti, è forse parente di quel Ruberti, grandissimo delinquente, ministro dell'Uni… - outsider63 : @lauraboldrini Maledetta opposizione controllata che non segue la via maestra del Duce, Draghi. Avanti verso il Gra… - BSDdesignsocial : Si avvicina la fine del progetto @Resilien_T sull'#invecchiamento e le relative sfide. La soluzione #IT - a suppor… -