Gas | termosifoni un’ora in meno e giù di un grado | il piano Cingolani

termosifoni accesi un'ora in meno e giù di un grado, in particolare, nelle aree del Paese in cui il clima è più clemente: in vista dell'autunno-inverno, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sta lavorando con i tecnici al piano di risparmio energetico a cui sarà consigliabile attenersi a partire da ottobre, mese già più freddo in alcune zone d'Italia. In genere il 15 ottobre viene acceso il riscaldamento in circa 4.300 comuni italiani (zona climatica E) che comprendono grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Gas, arriva la stretta Un piano di risparmio, quello del Mite, predisposto dopo i tagli conseguenti alla guerra in Ucraina ma soprattutto per renderci indipendenti dal gas russo e modulato sulla disponibilità che avrà il nostro ...

Agenzia_Ansa : Termosifoni accesi fino a 2 ore in meno e fino a 2 gradi in meno nella stagione invernale, soprattutto nelle aree d… - petergomezblog : Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno… - Tommasocerno : Siamo di fronte a un disastro epocale fra gas e bollette e il governo parla di spegnere i termosifoni una settimana… - ge_group : RT @repubblica: Termosifoni giu' fino a due gradi in meno. Ecco il piano di Cingolani sul gas - TIZIANAPOESIA : Io l'ho sempre fatto sono gli uffici pubblici a consumare -