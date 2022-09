Gas Russia, von der Leyen: “E’ il momento di un tetto al prezzo” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ arrivato il momento di stabilire un tetto al prezzo del gas che arriva dalla Russia, via pipeline, in Europa. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul gas russo diretto in Europa”, ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera. Russia: “Niente petrolio a chi vuole tetto al prezzo” La ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ arrivato ildi stabilire unaldel gas che arriva dalla, via pipeline, in Europa. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato ildi fissare unmassimo alsul gas russo diretto in Europa”, ha detto von derai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera.: “Niente petrolio a chi vuoleal” La ...

