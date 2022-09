F1, reazione Ferrari a Zandvoort dopo lo smacco di Spa: la pista ad alto carico aiuta (Di venerdì 2 settembre 2022) C’era grande attesa in casa Ferrari per le prove libere odierne a Zandvoort, che hanno visto la pronta reazione delle Rosse dopo la recente debacle in Belgio. La scuderia di Maranello può dunque tirare un piccolo sospiro di sollievo grazie all’uno-due firmato da Charles Leclerc e Carlos Sainz nella simulazione di qualifica effettuata in FP2. Sulla carta il tortuoso tracciato olandese avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche della F1-75 (al contrario di Spa-Francorchamps), che infatti si è dimostrata estremamente competitiva sia sul giro secco che sul passo gara a serbatoio pieno. In attesa di capire il vero potenziale della Red Bull di Max Verstappen nel giro singolo (l’olandese ha saltato la FP1 per un problema tecnico, poi ha usato un solo treno di gomme in FP2), le Ferrari hanno comunque ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) C’era grande attesa in casaper le prove libere odierne a, che hanno visto la prontadelle Rossela recente debacle in Belgio. La scuderia di Maranello può dunque tirare un piccolo sospiro di sollievo grazie all’uno-due firmato da Charles Leclerc e Carlos Sainz nella simulazione di qualifica effettuata in FP2. Sulla carta il tortuoso tracciato olandese avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche della F1-75 (al contrario di Spa-Francorchamps), che infatti si è dimostrata estremamente competitiva sia sul giro secco che sul passo gara a serbatoio pieno. In attesa di capire il vero potenziale della Red Bull di Max Verstappen nel giro singolo (l’olandese ha saltato la FP1 per un problema tecnico, poi ha usato un solo treno di gomme in FP2), lehanno comunque ...

