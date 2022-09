Dalle Regione oltre 17 milioni ai Comuni per le persone con disabilità psichica (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrivano altri 10 milioni di euro dalla Regione Siciliana ai Comuni per il ricovero di persone con disabilità psichica. Si tratta di fondi che si aggiungono ai 7,5 milioni già stanziati a inizio agosto. In totale sono disponibili 17 milioni e mezzo di euro per il pagamento delle rette di permanenza nelle Comunità alloggio di 2.263 disabili psichici censiti nell’Isola, ripartiti con due decreti (il primo di 12 milioni e 484 mila euro e il secondo di 5 milioni) dell’assessorato regionale della Famiglia. I fondi ai Comuni siciliani La spesa per il mantenimento di queste persone in strutture di tipo familiare alternative ai presidi ospedalieri spetta ai ... Leggi su sicilia.news (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrivano altri 10di euro dallaSiciliana aiper il ricovero dicon. Si tratta di fondi che si aggiungono ai 7,5già stanziati a inizio agosto. In totale sono disponibili 17e mezzo di euro per il pagamento delle rette di permanenza nelletà alloggio di 2.263 disabili psichici censiti nell’Isola, ripartiti con due decreti (il primo di 12e 484 mila euro e il secondo di 5) dell’assessorato regionale della Famiglia. I fondi aisiciliani La spesa per il mantenimento di questein strutture di tipo familiare alternative ai presidi ospedalieri spetta ai ...

