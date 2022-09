Berrettini-Murray oggi, orario US Open 2022: quando gioca, programma, tv, streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Mattino di fuoco per Matteo Berrettini sull’Arthur Ashe Stadium. Di fronte a lui, per aprire il programma del centrale di New York, c’è Andy Murray, che proprio dieci anni fa si impose per quello che fu il primo Slam della sua carriera. In palio l’approdo agli ottavi di finale. Quarto confronto tra il romano e lo scozzese, e anche con una valenza importante, dal momento che i due si sono trasformati nei favoriti d’obbligo per sfruttare la linea del tabellone che porta fino ai quarti di finale. Entrambi hanno vissuto un primo turno gestibile (contro il cileno Nicolas Jarry l’uno, con l’argentino Francisco Cerundolo, 24 del seeding, ma pesce fuor d’acqua sul veloce e contro l’ex campione a Flushing Meadows) e un secondo turno con tratti di complicato (il francese Hugo Grenier per Berrettini, l’americano Emilio Nava per ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Mattino di fuoco per Matteosull’Arthur Ashe Stadium. Di fronte a lui, per aprire ildel centrale di New York, c’è Andy, che proprio dieci anni fa si impose per quello che fu il primo Slam della sua carriera. In palio l’approdo agli ottavi di finale. Quarto confronto tra il romano e lo scozzese, e anche con una valenza importante, dal momento che i due si sono trasformati nei favoriti d’obbligo per sfruttare la linea del tabellone che porta fino ai quarti di finale. Entrambi hanno vissuto un primo turno gestibile (contro il cileno Nicolas Jarry l’uno, con l’argentino Francisco Cerundolo, 24 del seeding, ma pesce fuor d’acqua sul veloce e contro l’ex campione a Flushing Meadows) e un secondo turno con tratti di complicato (il francese Hugo Grenier per, l’americano Emilio Nava per ...

