Avellino | ufficiale l’ingaggio di Trotta | i dettagli dell’accordo

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Marcelloè un nuovo giocatore dell’. Come anticipato nelle scorse ore, l’attaccante casertano torna a vestire la maglia biancoverde. Ecco la nota: “L’U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Marcello. Nato a Santa Maria Capua Vetere il 29 settembre 1992 l’attaccante campano è cresciuto tra le giovanili di Napoli, Manchester City e Fulham. Per lui si tratta di un ritorno in biancoverde, avendo giocato con il club irpino in serie B da gennaio 2015 a gennaio 2016 collezionando 41 presenze, mettendo a segno 17 gol e fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Oltre alla maglia dell’in carriera ha indossato quelle di Fulham, Wycombe Wanderers, Watford, Barnsley, ...

