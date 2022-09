Alessandra: la prima bimba nata dopo un trapianto di utero in Italia (Di venerdì 2 settembre 2022) All’ospedale Cannizzaro di Catania è nata Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero in Italia. È il primo caso nel nostro paese e il sesto al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduto. La donna, positiva al Coronavirus, ha fatto un parto cesareo dopo alcuni attacchi febbrili. La bimba, nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza, pesa 1,7 chili. Le due sono ancora ricoverate in ospedale ma le loro condizioni sono state definite stabili. La madre, oggi 31enne, era nata priva di utero a causa di una patologia chiamata sindrome di Rokitansky. La donatrice è una 37enne. I genitori della piccola ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) All’ospedale Cannizzaro di Catania è, figlia della donna che ha ricevuto il primodiin. È il primo caso nel nostro paese e il sesto al mondo di gravidanza portata a termine con successounda donatrice deceduto. La donna, positiva al Coronavirus, ha fatto un parto cesareoalcuni attacchi febbrili. Laprematura alla 34esima settimana di gravidanza, pesa 1,7 chili. Le due sono ancora ricoverate in ospedale ma le loro condizioni sono state definite stabili. La madre, oggi 31enne, erapriva dia causa di una patologia chiamata sindrome di Rokitansky. La donatrice è una 37enne. I genitori della piccola ...

