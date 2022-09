Vuelta a España 2022, 13° tappa Ronda - Montilla: percorso, orari e altimetria (Di giovedì 1 settembre 2022) In attesa di un fine settimana di fuoco, con gli arrivi di Sierra de la Pandera e di Sierra Nevada, giornata apparentemente tranquilla per gli uomini di classifica che, nella 13° tappa, da Ronda a Montilla, di 168,4 km, potranno lasciare la corsa in mano alle squadre dei velocisti, per questo nuovo appuntamento per gli sprinter. Il percorso della 13° tappa La 13° tappa della Vuelta a España 2022, in programma venedì 2 settembre si disputerà lungo un tracciato di 168,4 km con partenza da Ronda, una delle più antiche e belle cittadine andaluse, che riaccoglie la corsa roja dopo aver ospitato l'arrivo della quinta frazione nell'edizione del 2014. L'arrivo è ubicato a Montilla, all'esordio come sede di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 settembre 2022) In attesa di un fine settimana di fuoco, con gli arrivi di Sierra de la Pandera e di Sierra Nevada, giornata apparentemente tranquilla per gli uomini di classifica che, nella 13°, da, di 168,4 km, potranno lasciare la corsa in mano alle squadre dei velocisti, per questo nuovo appuntamento per gli sprinter. Ildella 13°La 13°della, in programma venedì 2 settembre si disputerà lungo un tracciato di 168,4 km con partenza da, una delle più antiche e belle cittadine andaluse, che riaccoglie la corsa roja dopo aver ospitato l'arrivo della quinta frazione nell'edizione del 2014. L'arrivo è ubicato a, all'esordio come sede di ...

