Ultime Notizie Serie A: serata da colpi di genio, Pruzzo esalta Dybala, il Milan accoglie Vranckx (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.00 Ecco Vranckx – Il Milan ha un nuovo centrocampista, Vranckx ha cominciato le visite mediche: arriva dal Wolfsburg, sarà a disposizione di Pioli. La notizia 9.15 – Pruzzo esalta Dybala – «E’ un patrimonio, un ragazzo umile e disponibile»: i complimenti per la Joya arrivano direttamente da una bandiera giallorossa. Le dichiarazioni 8.30 – colpi di genio – Grandi giocate di Milinkovic-Savic e Colombo, non di Spalletti che fallisce contro il Lecce con il suo Napoli. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.00 Ecco– Ilha un nuovo centrocampista,ha cominciato le visite mediche: arriva dal Wolfsburg, sarà a disposizione di Pioli. La notizia 9.15 –– «E’ un patrimonio, un ragazzo umile e disponibile»: i complimenti per la Joya arrivano direttamente da una bandiera giallorossa. Le dichiarazioni 8.30 –di– Grandi giocate di Milinkovic-Savic e Colombo, non di Spalletti che fallisce contro il Lecce con il suo Napoli. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

