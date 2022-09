Ultime Notizie – Gas, da ottobre termosifoni in casa -1 grado e un’ora in meno (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo varrà anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado -da 20 a 19- e tenuti accesi un’ora in meno al dì. E questo non varrà solo nelle case -per i riscaldamenti centralizzati- ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa sul piano di risparmio del gas che sta tenendo durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi. La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell’informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo varrà anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani Dasaranno abbassati di un-da 20 a 19- e tenuti accesiinal dì. E questo non varrà solo nelle case -per i riscaldamenti centralizzati- ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’informativa sul piano di risparmio del gas che sta tenendo durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi. La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell’informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ...

