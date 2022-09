Torino | Juric | «Meritavamo di più | condannati dagli episodi»

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ivanha parlato dopo la sconfitta del suocontro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico dei granata Ivanha parlato a Dazn dopo Atalanta-. LE PAROLE – «Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso a causa degli. Abbiamo concesso due rigori che non dovevamo concedere e per via di un tiro dai trenta metri. Sono contento per come abbiamo giocato, dispiace la sconfitta ma il calcio è così. Alla fine glisono determinanti, ma avremmo meritato di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioPillole : Ivan #Juric, tecnico del #Torino, ha parlato a #DAZN al termine della gara persa contro l'#Atalanta: di seguito le… - infoitsport : Atalanta-Torino, i convocati: ecco i giocatori chiamati da Gasperini e Juric - infoitsport : Atalanta-Torino, i convocati di Juric: out Berisha, chiamato il giovane Fiorenza - glooit : Torino: Juric, siamo polli, giocare bene non basta leggi su Gloo - sportface2016 : #AtalantaTorino Le parole di #Juric nel post-partita -

(3 - 4 - 2 - 1): V. Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, ... All.:. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Reti: nel pt 49' Koopmeiners (rigore); nel st 2' e 39' (...Ivanè comunque soddisfatto nonostante la prima sconfitta stagionale del. "Per lunghi tratti - commenta- . abbiamo fatto molto bene. La sconfitta è arrivata per delle disattenzioni: due rigori banali e un tiro da 30 metri. Abbiamo creato anche tante ...Atalanta - Torino 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Serie A 2022/23.Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match perso per 3-1 in casa dell'Atalanta. Avete perso più per vostri errori o per ...