Termosifoni, piano per l'inverno "modulare": nelle aree più miti anche due gradi in meno (Di giovedì 1 settembre 2022) Gas e bollette, le novità in arrivo. Nella prossima stagione invernale i Termosifoni potrebbero essere accesi fino a due ore in meno e fino a due gradi in meno rispetto agli anni passati,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 settembre 2022) Gas e bollette, le novità in arrivo. Nella prossima stagione invernale ipotrebbero essere accesi fino a due ore ine fino a dueinrispetto agli anni passati,...

petergomezblog : Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno… - GiovaQuez : Informativa al Cdm di Cingolani sul piano per il risparmio energetico. Da ottobre temperatura dei termosifoni abbas… - repubblica : Termosifoni giu' fino a due gradi in meno. Ecco il piano di Cingolani sul gas - Ilsaggiopetty : RT @erretti42: Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un'ora in meno al giorn… - ArcoraciCarmelo : Governo, piano di risparmio per gas: termosifoni accesi un'ora in meno e giù di un grado | Sky TG24 Vorrei capire… -