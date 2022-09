Sion | Balotelli si presenta | «Qui ti lasciano vivere più tranquillamente»

(Di giovedì 1 settembre 2022) Mariosi èto in conferenza stampa come nuovo attaccante del: ecco le sue dichiarazioni Mariosi èto in conferenza stampa come giocatore del. LE PAROLE – «Mi è piaciuto il modo con cui si sono approcciati. Sono contento di potermi misurare con un nuovo campionato, vicino a casa mia, in un paese che ti lasciapiùrispetto a molti altri. Fin dal primo colloquio ero sicuro al 98% che sarei venuto a giocare al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ekremkonur : ?? Mario Balotelli ?? Sion ?? - towerfelix : Comunque… che fine #Balotelli … finisce al #SION squadra parecchio scarsa nel campionato Svizzero… quando giochera… - _AndreaBosco_ : RT @Digi_Maniacs: Le ufficialità di #Calciomercato delle ultime ore ?? #Pjaca all'#Empoli #Balotelli al #Sion #Dolberg e #Januzaj al #Sivi… - infoitsport : Balotelli lascia Montella e la Turchia: ufficiale la firma con il Sion - Digi_Maniacs : Le ufficialità di #Calciomercato delle ultime ore ?? #Pjaca all'#Empoli #Balotelli al #Sion #Dolberg e #Januzaj al… -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Gattuso ...Nel corso della prima conferenza stampa come neo acquisto del, l'attaccante italiano parso rilassato, rispondendo in tre lingue. Italiano, francese e inglese. Cos si espresso Marionel corso della prima conferenza stampa in ...Il litigio con Montella dopo l'ultima partita. leggi anche. Montella furioso con Balotelli: che lite in campo! Termina l'esperienza in Turchia dell'attaccante classe 1990, che lascia… Leggi ...Mario Balotelli si è presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Sion: ecco le sue dichiarazioni Mario Balotelli si è presentato in conferenza stampa come giocatore del Sion. LE PAROLE – ...