Serie A 2022/2023, arbitri quinta giornata: Chiffi per Milan-Inter, Sozza per Lazio-Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. L’Aia ha pubblicato in anticipo le designazioni per i tre big match del sabato. Per Milan-Inter è stato designato Chiffi con Di Paolo al Var. Per Fiorentina-Juventus spazio a Doveri con Aureliano var. A Sozza invece tocca Lazio-Napoli. Al var c’è Fabbri. Le designazioni arbitrali della quinta giornata IN AGGIORNAMENTO FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00 DOVERI ALASSIO – TEGONI IV: AYROLDI VAR: AURELIANO AVAR: MONDIN Milan – Inter Sabato 3/09 h. 18.00 Chiffi MELI – PERETTI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali per ladi. L’Aia ha pubblicato in anticipo le designazioni per i tre big match del sabato. Perè stato designatocon Di Paolo al Var. Per Fiorentina-Juventus spazio a Doveri con Aureliano var. Ainvece tocca. Al var c’è Fabbri. Le designazioni arbitrali dellaIN AGGIORNAMENTO FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00 DOVERI ALASSIO – TEGONI IV: AYROLDI VAR: AURELIANO AVAR: MONDINSabato 3/09 h. 18.00MELI – PERETTI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: ...

