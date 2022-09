Negoziante paga multa a polizia stradale col pos: gli addebitano 5 euro di commissione (Di giovedì 1 settembre 2022) Un commerciante di Sanremo ha pubblicato un post in cui ha raccontato cosa gli è accaduto e poi ha incalzato:«E dire che era scoppiata una polemica per una gelateria che chiedeva 50centesimi di commissione» multato, paga col pos e gli addebitano 5 euro-fonte webUn commerciante si è beccato una multa che ha pagato col pos. Ma al momento del pagamento, la commissione addebitata si è rivelata alquanto salata, e lui ha deciso di raccontare sui social cosa gli è accaduto. La multa Il commerciante in questione, aveva parcheggiato in divieto di sosta, ragion per cui si è preso una multa dalla polizia stradale. L’uomo ha poi scelto di versare il ... Leggi su topicnews (Di giovedì 1 settembre 2022) Un commerciante di Sanremo ha pubblicato un post in cui ha raccontato cosa gli è accaduto e poi ha incalzato:«E dire che era scoppiata una polemica per una gelateria che chiedeva 50centesimi dito,col pos e gli-fonte webUn commerciante si è beccato unache hato col pos. Ma al momento delmento, laaddebitata si è rivelata alquanto salata, e lui ha deciso di raccontare sui social cosa gli è accaduto. LaIl commerciante in questione, aveva parcheggiato in divieto di sosta, ragion per cui si è preso unadalla. L’uomo ha poi scelto di versare il ...

DConservatore : @dottorpax Per costi di transazione intende i costi che ricadono sul negoziante di turno? Perché per lei, se poi pa… - fferrant : @borghi_claudio Un politico che blocca su i social è come un negoziante che comincia a non far entrare chi non paga… - FilippoVeneroni : @ask_boomer @messaggidivita @stanzaselvaggia Come fanno ad evadere i tabaccai che sulle sigarette pagano alla fonte… - Ftitty77Titty : @PierToso @stanzaselvaggia Una parte di questa somma, diciamo 20 centesimi, va all’intermediario che ha emesso la c… - Ftitty77Titty : @PierToso @stanzaselvaggia Quando un consumatore paga per esempio 100 euro con la sua carta in un negozio, il negoz… -