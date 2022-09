Napoli, ultimo assalto a Navas: Stamani vertice con il Psg (Di giovedì 1 settembre 2022) Napoli-Navas, De Laurentiis tenta l’ultimo assalto al portiere del PSG: il mercato chiude alle ore 20 Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il Napoli, a poche ore dalla chiusura del mercato, non molla Navas: “Navas è un capitolo che non va ancora considerato del tutto chiuso. Anzi, c’è ancora qualche spiraglio nonostante la distanza ancora notevole tra Psg e Napoli su come ripartirsi l’ingaggio da 18 milioni lordi. E c’è la beffa che incombe dietro l’angolo, con l’inserimento del Benfica. Ieri sono state frenetiche le chiamate sull’asse Parigi-Napoli, ma senza l’accelerazione che serve in una faccenda che va risolta entro le 20 di oggi. Difficile, vista la presa di posizione del costaricano, che possa ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022), De Laurentiis tenta l’al portiere del PSG: il mercato chiude alle ore 20 Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il, a poche ore dalla chiusura del mercato, non molla: “è un capitolo che non va ancora considerato del tutto chiuso. Anzi, c’è ancora qualche spiraglio nonostante la distanza ancora notevole tra Psg esu come ripartirsi l’ingaggio da 18 milioni lordi. E c’è la beffa che incombe dietro l’angolo, con l’inserimento del Benfica. Ieri sono state frenetiche le chiamate sull’asse Parigi-, ma senza l’accelerazione che serve in una faccenda che va risolta entro le 20 di oggi. Difficile, vista la presa di posizione del costaricano, che possa ...

