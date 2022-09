(Di giovedì 1 settembre 2022) Tramite un comunicato ufficiale apparso sul profilo Twitter di, il campione diha annunciato il cambio di: ilmanager del numero 93 e del fratellosaràRecasens, il quale si occuperà di gestire la carriera e la strategia commerciale dei due piloti. Come sottolineato nella nota,è stato il responsabile dell’area motorsport di Red Bull negli ultimi dodici anni. Nel comunicato è contenuto anche il commento di: “Siamo molto contenti di annunciare cheentrerà nel nostro team a partire dal GP di Misano. Grazie alla sua esperienza in Red Bull, conosce alla perfezione il mondo dei motori e dello sport in ...

MotoGP, Jaime Martinez è il nuovo agente di Marc e Alex Marquez
MARC MARQUEZ ha liquidato il suo manager Emilio Alzamora per puntare su Jaime Martinez.

La notizia dell' addio di Marc Marquez al manager Emilio Alzamora dopo 17 anni di collaborazione, ha sorpreso il paddock della MotoGP in Austria, così come il nome del suo sostituto, Jaime Martinez, direttore del marketing per il motorsport di Red Bull Spagna. Il sostituto è già pronto: secondo quanto riportato dalla testata tedesca Speedweek.com il dopo Alzamora sarà 'Jimmy' Martinez, responsabile della comunicazione e del marketing del colosso Red Bull.
Arriva un punto di svolta nel processo di recupero di Marc Marquez. Il pilota della Honda, superata l'operazione all'omero destro, è infatti tornato a guidare una moto da competizione.