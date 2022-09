(Di giovedì 1 settembre 2022) La cantanteha attraversato un momento di destabilizzazione cheportata ad una scelta estrema: ecco il suo racconto.ck12.it 20220830 (fonte youtube)La cantante genovese, al secolo Rosalba Pippa, ha sfondato nella sezione “Nuove proposte” di Sanremo nel 2009 con il brano “Sincerità”. La sua allure anticonformista e volitivanno mantenuta per anni al centro dei principali palchi d’Italia, consacrandola come un interprete dal timbro inconfondibile e carezzevole. Rodata coach vocale a “X-Factor“, l’interprete ha poi partecipato anche al format “Amici“, abbandonandolo poi nel 2021 in favore di “Ballando con le Stelle“. L’esperienza danzereccia sul palco di Milly Carlucci le ha permesso di sfoderare una sensualità del tutto inedita, ...

SofiJ92355575 : @Jane15327712 Un mix turbolento Ora é molto presente nella mia vita Da un mesetto Prima non si faceva sentire ma… -

Ck12 Giornale

In realtà, scrive Il Gazzettino, la donna era ossessionata dalla paura di essere, visto ... Anche iola voce di lei. Voleva avere 90mila euro da Shefki' ha raccontato la donna. Per ...In questo modo miprotetta. Ma l'agitazione non mi ha maineanche dopo', racconta Maria a DiPiùTv. La talpa torna in tv/ Maria De Filippi: "Ora faccio chiarezza..." Maria De ... “Mi sentivo abbandonata”: Arisa a un passo dal baratro, la crisi profonda l’ha quasi distrutta La cantante Arisa ha attraversato un momento di destabilizzazione che l'ha quasi portata ad una scelta estrema: ecco il suo racconto.La scatola dove è stata abbandonata una neonata, nel parcheggio del San Gerardo di Monza Una neonata, abbandonata in una scatola, è stata ritrovata alle 5 del mattino di Martedì 30 Agosto da un’ostetr ...