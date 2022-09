Meloni: patto con Draghi per governare. Il retroscena (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è solo una lotta di potere quella che divide Giorgia Meloni e Matteo Salvini (e in parte Silvio Berlusconi) in questa campagna elettorale: se il leader della Lega e quello di Forza Italia vedono come fumo negli occhi l’ipotesi di dover fare da ‘servitori’ alla Meloni, che con tutta probabilità sarà la più votata nel fronte del centrocestra, lei ha iniziato da qualche settimana una profonda opera di ‘smarcamento’ da quelli che sono i temi sovranisti ancora cari a Salvini. Il quale, anzi, una volta al governo ma in situazine di debolezza rispetto a Fdi, spingerà ancora maggiormente in questo senso proprio per questioni identitarie. I distinguo sullo scostamento di bilancio I temi su cui Meloni e Salvini hanno parlato con toni opposti negli ultimi giorni iniziano ad essere parecchi, dall’ipotetico blocco navale alle ambizioni su ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è solo una lotta di potere quella che divide Giorgiae Matteo Salvini (e in parte Silvio Berlusconi) in questa campagna elettorale: se il leader della Lega e quello di Forza Italia vedono come fumo negli occhi l’ipotesi di dover fare da ‘servitori’ alla, che con tutta probabilità sarà la più votata nel fronte del centrocestra, lei ha iniziato da qualche settimana una profonda opera di ‘smarcamento’ da quelli che sono i temi sovranisti ancora cari a Salvini. Il quale, anzi, una volta al governo ma in situazine di debolezza rispetto a Fdi, spingerà ancora maggiormente in questo senso proprio per questioni identitarie. I distinguo sullo scostamento di bilancio I temi su cuie Salvini hanno parlato con toni opposti negli ultimi giorni iniziano ad essere parecchi, dall’ipotetico blocco navale alle ambizioni su ...

