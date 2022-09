LIVE Sinner-Eubanks, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro non può sottovalutare il qualificato americano (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Altmaier – Christopher Eubanks Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli US Open tra Jannik Sinner e l’americano Christopher Eubanks, proveniente dalle qualificazioni e da un buon esordio. Nessun precedente tra i due giocatori, divisi da cinque anni di età. Se Sinner è ormai abituato dagli US Open 2019 all’ambiente degli Slam, Eubanks ha invece assaporato la prima volta da vincitore in un tabellone principale proprio due giorni fa, contro lo spagnolo Pedro Martinez, e in tre set. Nelle qualificazioni aveva sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Altmaier – ChristopherBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno degli UStra Jannike l’Christopher, proveniente dalle qualificazioni e da un buon esordio. Nessun precedente tra i due giocatori, divisi da cinque anni di età. Seè ormai abituato dagli US2019 all’ambiente degli Slam,ha invece assaporato la prima volta da vincitore in un tabellone principale proprio due giorni fa, contro lo spagnolo Pedro Martinez, e in tre set. Nelle qualificazioni aveva sconfitto il peruviano Juan Pablo Varillas, il ...

EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Roger Waters aeroporto di Venezia 2019 !. ( Pinkfloyd,capitalcom,skrin… - FlashscoreIT : #USOpen Dopo i brividi di #Sinner, #Musetti e #Fognini (tutti vittoriosi 3-2) in campo tra poco #Berrettini LIVE… - Eurosport_IT : Andate a dormire o seguite con noi il 5° set? ?? Segui il LIVE: - zazoomblog : LIVE Sinner-Altmaier 5-7 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: Jannik tiene la battuta e torna a condurre nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Altmaier 5-7 6-2 US Open 2022 in DIRETTA: reagisce Jannik che porta a casa il secondo set - #Sinner-Al… -