LIVE Musetti-Brouwer 5-6, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro risponde per restare nel primo set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto vincente di Musetti. 30-0 Musetti va a segno con il passante di dritto dopo una buona difesa dell’olandese. 15-0 Si ferma sul nastro l’attacco di rovescio di Brouwer. 5-6 Ace di Brouwer che si assicura il tie-break nel primo set. 40-30 Dritto tagliato vincente di Musetti. 40-15 Slice da sinistra di Brouwer. 30-15 Musetti trova il pallonetto poi chiude in smash. 30-0 Buona la prima dell’olandese. 15-0 Volèe a bersaglio di Brouwer. 5-5 ACE DI Musetti! Il terzo del match per il classe 2002 che tiene a 0 il turno di battuta. 40-0 Lunga la risposta di Brouwer sulla prima di Musetti. 30-0 Buona la prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Dritto vincente di. 30-0va a segno con il passante di dritto dopo una buona difesa dell’olandese. 15-0 Si ferma sul nastro l’attacco di rovescio di. 5-6 Ace diche si assicura il tie-break nelset. 40-30 Dritto tagliato vincente di. 40-15 Slice da sinistra di. 30-15trova il pallonetto poi chiude in smash. 30-0 Buona la prima dell’olandese. 15-0 Volèe a bersaglio di. 5-5 ACE DI! Il terzo del match per il classe 2002 che tiene a 0 il turno di battuta. 40-0 Lunga la risposta disulla prima di. 30-0 Buona la prima ...

