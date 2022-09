Juve, colpo in uscita: Arthur in prestito al Liverpool (Di giovedì 1 settembre 2022) Ultime ore di mercato e come per la maggior parte dei club di Serie A anche per la Juventus l'urgenza è sfoltire la rosa cedendo i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e che rischierebbero di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Ultime ore di mercato e come per la maggior parte dei club di Serie A anche per lantus l'urgenza è sfoltire la rosa cedendo i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e che rischierebbero di ...

Gazzetta_it : Juve, colpo di scena: Arthur va al Liverpool in prestito #calciomercato - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Colpo di coda: la Juve cede Arthur, va al Liverpool in prestito ?????????????? [? @romeoagresti] - StefaniaStefyss : RT @Gazzetta_it: Juve, colpo di scena: Arthur va al Liverpool in prestito #calciomercato - juvemyheart : RT @Frank_Fadeout: In attesa della chiusura del mercato Magari arriva un ultimo colpo E con le uscite di oggi Rosa Juve aggiornata Tutti in… - Frank_Fadeout : In attesa della chiusura del mercato Magari arriva un ultimo colpo E con le uscite di oggi Rosa Juve aggiornata Tut… -