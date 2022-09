Jason Bateman affianca Taron Egerton nel thriller Netflix Carry On, di Jaume Collet-Serra (Di giovedì 1 settembre 2022) Jason Bateman reciterà a fianco di Taron Egerton nel nuovo thriller Carry On, diretto da Jaume Collet-Serra, prodotto per Netflix. Sarà Jason Bateman ad affiancare Taron Egerton in Carry On, un nuovo thriller prodotto da Netflix in collaborazione con Amblin che sarà diretto dallo spagnolo Jaume Collet-Serra. Il progetto è stato scritto da TJ Fixman e da Michael Green. Alla regia di Carry On ci sarà Jaume Collet-Serra, prossimamente protagonista ai box office grazie ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022)reciterà a fianco dinel nuovoOn, diretto da, prodotto per. SaràadreinOn, un nuovoprodotto dain collaborazione con Amblin che sarà diretto dallo spagnolo. Il progetto è stato scritto da TJ Fixman e da Michael Green. Alla regia diOn ci sarà, prossimamente protagonista ai box office grazie ...

