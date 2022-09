Il sondaggio: il 39% degli italiani crede nella vittoria di FdI. Sul Pd scommette appena il 13% (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli elettori non hanno dubbi: il partito che otterrà più voti sarà Fratelli d’Italia. A pensarla così è il 39% degli italiani, mentre appena il 13% crede che a vincere sarà il Pd. Il dato emerge dall’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che anche rispetto alle intenzioni di voto conferma che FdI è in cima alle scelte degli italiani: è primo partito con il 24% e traina la coalizione di centrodestra al 46,4%. Il sondaggio: FdI primo partito e in continua crescita FdI cresce ancora da fine luglio quasi di un punto (0,7%), mentre secondo Pagnoncelli nel centrodestra scendono sia Lega che Forza Italia, attestandosi rispettivamente al 13,4% (contro il 13,5% del 28 luglio) e all’8% (contro il precedente 9%). Per quanto riguarda ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli elettori non hanno dubbi: il partito che otterrà più voti sarà Fratelli d’Italia. A pensarla così è il 39%, mentreil 13%che a vincere sarà il Pd. Il dato emerge dall’ultimodi Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che anche rispetto alle intenzioni di voto conferma che FdI è in cima alle scelte: è primo partito con il 24% e traina la coalizione di centrodestra al 46,4%. Il: FdI primo partito e in continua crescita FdI cresce ancora da fine luglio quasi di un punto (0,7%), mentre secondo Pagnoncelli nel centrodestra scendono sia Lega che Forza Italia, attestandosi rispettivamente al 13,4% (contro il 13,5% del 28 luglio) e all’8% (contro il precedente 9%). Per quanto riguarda ...

SecolodItalia1 : Il sondaggio: il 39% degli italiani crede nella vittoria di FdI. Sul Pd scommette appena il 13%… - getropa : @glarocca847 Pure il sondaggio in immagine è un tantinello non vero, nel senso che il m5s, secondo sondaggisti che… - diwinetaste : Sondaggio - Quanto vino consumi? - bar_del_porto : Sondaggio che mi è arrivato fresco fresco Meloni 16% Salvini 9% FI 7% Calenda Renzi 3% Pd 15% Impegno c. 1,5% Altri… - EURybor : RT @Theskeptical_: Ma come si fa a credere ad un sondaggio secondo cui il 39% degli elettori lega e il 44% degli elettori di fdi vogliono l… -