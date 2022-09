Governo: Cdm, stato emergenza per Stromboli, 1 mln euro per interventi più urgenti (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli, nel comune di Lipari (Me). Per far fronte alle esigenze ritenute più urgenti è stata stanziata la somma di 1.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali". Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, è stata decisa "la proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO? e H?S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari (Me)". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dellodiin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di, nel comune di Lipari (Me). Per far fronte alle esigenze ritenute piùè stata stanziata la somma di 1.000.000 di, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali". Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, è stata decisa "la proroga dellodiin conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO? e H?S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari (Me)".

